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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Оцелул
ФКСБ - Оцелул: обзор матча 03 декабря 2023
ФКСБ
03.12.2023, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 18 тур
0 : 2
Завершен
Оцелул
7'
С. Телеш
64'
Ю. Чизотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Оцелул
Вторая желтая
Ф. Коман
90'
+6
Желтая карточка
Д. Джокович
90'
+1
Замена
М. Тома
️️️️
A. Compagno
90'
86'
Замена
V. Jardan
️️️️
Ю. Чизотти
85'
Замена
G. Cirjan
️️️️
Ф. Масьел
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Шут
69'
67'
Желтая карточка
Ю. Чизотти
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Чизотти
Пас отдал
Ф. Масьел
63'
Замена
K. Fatai
️️️️
A. Pop
61'
Желтая карточка
С. Телеш
Желтая карточка
Ф. Коман
58'
Замена
Д. Дава
️️️️
М. Ликсандру
46'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Д. Микулеску
46'
46'
Замена
A. Rus
️️️️
Ш. Бодиштяну
34'
Замена
I. Neagu
️️️️
A. Lopez
19'
Желтая карточка
A. Lopez
Желтая карточка
М. Ликсандру
8'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Телеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
96
Andrea Compagno
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
23
Самуэль Телеш
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
9
Iliya Dimitrov
ЦФ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
2
Пантя
15
Шут
8
Ликсандру
23
Попеску
28
Олару
11
Микулеску
96
17
Коман
3-2-1-3
1
28
25
Ловрич
15
23
Телеш
31
Чизотти
10
Бодиштяну
2
67
Масьел
99
8
Ликсандру
5
Дава
5
Дава
8
Ликсандру
96
22
Тома
22
Тома
96
15
Шут
88
Джокович
88
Джокович
15
Шут
23
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
23
Попеску
11
Микулеску
7
Ротариу
7
Ротариу
11
Микулеску
31
Чизотти
22
22
31
Чизотти
10
Бодиштяну
14
14
10
Бодиштяну
8
8
99
90
90
99
Остались в запасе
ФКСБ
Оцелул
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
71
R. Tanasa
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
9
Iliya Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
71
R. Tanasa
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
9
Iliya Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча ФКСБ - Оцелул
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан
(Бухарест)
Стадион:
Национальный
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