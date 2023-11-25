Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - УТА Арад
ЧФР Клуж - УТА Арад: обзор матча 25 ноября 2023
ЧФР Клуж
25.11.2023, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 17 тур
0 : 0
Завершен
УТА Арад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - УТА Арад
Желтая карточка
П. Тахцидис
90'
+1
86'
Замена
A. Fabry
️️️️
Г. Купер
Замена
Камора
️️️️
Z. Morgan
82'
Желтая карточка
К. Мухар
81'
81'
Замена
А. Абид
️️️️
C. Micovschi
80'
Замена
H. Marku
️️️️
M. Freitas
Замена
А. Фика
️️️️
Д. Авуну
70'
Замена
Д. Бирлигеа
️️️️
Л. Юричич
70'
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Л. Квек
56'
46'
Замена
К. Карп
️️️️
K. Luckassen
46'
Замена
E. Johana Omondi
️️️️
R. Pop
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Дюрель Авуну
ЦП
73
Карло Мухар
(К)
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Филип Отеле
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
УТА Арад
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
14
Marcelo Freitas
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
5
Matija Boben
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
77
Albert Stahl
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
1-1-4-4
90
Сава
3
40
Квек
29
Авуну
73
Мухар
77
Тахцидис
19
Могос
7
Отеле
41
27
7
Юричич
3-2-5
5
4
19
14
21
42
15
Конте
66
55
90
Купер
3
45
Камора
45
Камора
3
29
Авуну
8
Фика
8
Фика
29
Авуну
40
Квек
10
Деяк
10
Деяк
40
Квек
7
Юричич
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
7
Юричич
19
3
Абид
3
Абид
19
42
55
Карп
55
Карп
42
14
27
27
14
90
Купер
22
22
90
Купер
55
24
24
55
Остались в запасе
ЧФР Клуж
УТА Арад
89
Отто Хиндрих
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
25
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
77
Albert Stahl
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
77
Albert Stahl
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча ЧФР Клуж - УТА Арад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
УТА Арад
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+