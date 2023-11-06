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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - ЧФР Клуж
Херманнштадт - ЧФР Клуж: обзор матча 06 ноября 2023
Херманнштадт
06.11.2023, понедельник, 22:00
Румыния. Лига I, 15 тур
1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
61'
C. Neguț
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - ЧФР Клуж
Желтая карточка
C. Căbuz
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Р. Сава
Замена
M. Antoche
️️️️
D. Paraschiv
90'
+2
Замена
I. Biceanu
️️️️
Б. Альхассан
84'
Замена
P. Petrescu
️️️️
S. Balaure
84'
80'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Д. Бирлигеа
80'
Замена
L. Mihai
️️️️
Э. Красники
Замена
I. Stoica
️️️️
C. Neguț
71'
Желтая карточка
S. Mino
64'
64'
Замена
В. Могос
️️️️
Камора
ГОЛ! 1:0!
C. Neguț
Пас отдал
D. Paraschiv
61'
60'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Ф. Отеле
60'
Замена
Л. Квек
️️️️
Д. Авуну
44'
Желтая карточка
A. Krešić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
88
Luca Mihai
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Лука Юричич
ЦФ
2-4-4
34
5
16
Бутян
96
42
Альхассан
98
5
30
10
27
15
2-3-2-3
90
Сава
15
Айети
45
Камора
73
Мухар
77
Тахцидис
29
Авуну
11
Бирлигеа
7
Красники
27
41
7
Отеле
10
4
4
10
30
6
6
30
42
Альхассан
29
29
42
Альхассан
96
7
7
96
29
Авуну
40
Квек
40
Квек
29
Авуну
7
Красники
88
88
7
Красники
45
Камора
19
Могос
19
Могос
45
Камора
11
Бирлигеа
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Бирлигеа
7
Отеле
7
Юричич
7
Юричич
7
Отеле
Остались в запасе
Херманнштадт
ЧФР Клуж
31
Vlad Muțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Херманнштадт - ЧФР Клуж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
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