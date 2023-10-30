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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Фарул
ЧФР Клуж - Фарул: обзор матча 30 октября 2023
ЧФР Клуж
30.10.2023, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 14 тур
3 : 1
Завершен
Фарул
31'
К. Мухар
63'
К. Мухар
68'
Л. Юричич
24'
К. Будеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Фарул
Замена
L. Mihai
️️️️
В. Могос
90'
Замена
Z. Morgan
️️️️
Камора
88'
Замена
Ч. Деяк
️️️️
А. Фика
81'
Замена
Д. Бирлигеа
️️️️
Ф. Отеле
81'
79'
Замена
L. Banu
️️️️
M. Borgnino
79'
Замена
N. Popescu
️️️️
C. Grameni
76'
Желтая карточка
G. Marins
ГОЛ! 3:1!
Л. Юричич
Пас отдал
Ф. Отеле
68'
65'
Замена
R.
️️️️
A. Mazilu
65'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
D. Dussaut
65'
Замена
D. Sirbu
️️️️
М. Попеску
ГОЛ! 2:1!
К. Мухар
Пас отдал
Ф. Отеле
63'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Х. Бетанкор
46'
Желтая карточка
В. Могос
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Мухар
Пас отдал
A. Krešić
31'
27'
Желтая карточка
М. Попеску
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Будеску
Пас отдал
Л. Мунтяну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
45
Камора
(К)
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
19
Василе Могос
ПП
41
Anton Krešić
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
8
Marco Borgnino
ЦП
18
Andrei Artean
(К)
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
8
Robert Filip
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
7
Лука Юричич
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
2-1-3-4
90
Сава
45
Камора
15
Айети
40
Квек
73
Мухар
8
Фика
19
Могос
41
27
7
Бетанкор
7
Отеле
4-3-1-2
16
Айоани
4
94
17
Попеску
39
Боли
8
18
8
10
Будеску
26
11
Мунтяну
45
Камора
3
3
45
Камора
8
Фика
10
Деяк
10
Деяк
8
Фика
19
Могос
88
88
19
Могос
7
Отеле
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
7
Отеле
7
Бетанкор
7
Юричич
7
Юричич
7
Бетанкор
94
5
Кейруш
5
Кейруш
94
17
Попеску
22
22
17
Попеску
8
80
80
8
8
18
18
8
26
9
9
26
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Фарул
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча ЧФР Клуж - Фарул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан
(Бухарест)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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