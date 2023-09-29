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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Динамо Бухарест
Оцелул - Динамо Бухарест: обзор матча 29 сентября 2023
Оцелул
29.09.2023, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 11 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
37'
N. Roşu (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Динамо Бухарест
90'
+3
Желтая карточка
G.
Вторая желтая
A. Pop
90'
+2
Желтая карточка
A. Pop
90'
87'
Желтая карточка
Л. Гезали
Замена
R. Latouchent
️️️️
Ф. Масьел
83'
79'
Желтая карточка
Лукас
Замена
D. Zivulic
️️️️
A. Lopez
77'
75'
Замена
A. Irimia
️️️️
V. Borcea
Замена
A. Pop
️️️️
K. Fatai
74'
Желтая карточка
V. Jardan
73'
Желтая карточка
Ш. Бодиштяну
69'
68'
Замена
I. Roşu
️️️️
Q. Bena
Желтая карточка
R. Tanasa
60'
56'
Замена
H. Abdallah
️️️️
Д. Политик
56'
Замена
Л. Гезали
️️️️
Г. Грегориу
Замена
V. Jardan
️️️️
С. Телеш
56'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
46'
46'
Замена
D. Iglesias
️️️️
G. Larruzea
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
N. Roşu
37'
22'
Желтая карточка
Д. Политик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
20
Деннис Политик
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
18
Valentin Borcea
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Динамо Бухарест
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
98
Alexandru Irimia
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
4-2-1-2
1
26
25
Ловрич
28
26
31
Чизотти
23
Телеш
10
Бодиштяну
67
Масьел
90
3-5-2
25
5
Лукас
23
2
20
Политик
20
98
18
28
6
9
Грегориу
23
Телеш
22
22
23
Телеш
92
92
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
90
99
99
90
67
Масьел
3
3
67
Масьел
18
98
98
18
6
10
10
6
28
8
8
28
9
Грегориу
11
Гезали
11
Гезали
9
Грегориу
20
Политик
11
11
20
Политик
Остались в запасе
Оцелул
Динамо Бухарест
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Остались в запасе
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Оцелул - Динамо Бухарест
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
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Ботошани
1 : 1
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Оцелул
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Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
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