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АЕК - Антверпен

30.08.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов АЕК - Антверпен
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024)

22 августа, вторник 22:00 Антверпен АЕК
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