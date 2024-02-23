Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Овьедо
Вальядолид - Овьедо: обзор матча 23 февраля 2024
Вальядолид
23.02.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 28 тур
3 : 0
Завершен
Овьедо
18'
Мончу
48'
А. Ндиайе
50'
А. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Овьедо
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Л. Перес
81'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Силла
81'
78'
Замена
Б. Санчес
️️️️
С. Коломбатто
76'
Желтая карточка
Луисми
Замена
С. де ла Хос
️️️️
В. Месегер
74'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
С. Биук
74'
65'
Замена
Луисми
️️️️
Д. Суарес
56'
Замена
С. Касорла
️️️️
Х. Сеоане
56'
Замена
Борха
️️️️
Алемао
Замена
Ануар
️️️️
А. Ндиайе
54'
ГОЛ! 3:0!
А. Ндиайе
Пас отдал
С. Юрич
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Ндиайе
Пас отдал
С. Биук
48'
ГОЛ! 1:0!
Мончу
Пас отдал
Л. Перес
18'
Желтая карточка
Л. Роша
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
6
Мончу
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
6
Джимми Суарес
(К)
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Ануар
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
19
Луисми
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Масип
2
Перес
5
Таррега
22
Бойомо
2
Роша
24
Юрич
23
Месегер
6
Мончу
79
Биук
21
Ндиайе
14
Силла
2-1-4-2-1
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
11
Коломбатто
6
Суарес
10
20
Сеоане
21
Дубасен
17
Росада
23
Бретонес
9
Алемао
2
Перес
18
Эскудеро
18
Эскудеро
2
Перес
21
Ндиайе
23
Ануар
23
Ануар
21
Ндиайе
23
Месегер
17
де ла Хос
17
де ла Хос
23
Месегер
79
Биук
29
Кенеди
29
Кенеди
79
Биук
14
Силла
10
Андре
10
Андре
14
Силла
6
Суарес
19
Луисми
19
Луисми
6
Суарес
20
Сеоане
8
Касорла
8
Касорла
20
Сеоане
11
Коломбатто
16
Санчес
16
Санчес
11
Коломбатто
9
Алемао
17
Борха
17
Борха
9
Алемао
Остались в запасе
Вальядолид
Овьедо
13
Андре Феррейра
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Вальядолид - Овьедо
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
20
9
Офсайды
0
2
Количество передач
381
442
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Овьедо
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+