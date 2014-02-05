Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
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Черышев посоветовал Миранчуку покинуть «Аталанту»
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Игрок «Зенита» ушел в аренду в «Шинник»
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Черышев назвал любимые новогодние блюда
Черышев-старший выделил качества, в которых сын Денис ему уступает
«Шинник» снял видео в стиле сериала «Слово пацана»
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
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