Товарищеский матч. «Рубин» проиграл аутсайдеру Первой лиги под руководством Павлова (0:2)
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
Товарищеский матч. «Рубин» проиграл аутсайдеру Первой лиги под руководством Павлова (0:2)
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Фанаты «Торпедо» оскорбляли игроков после 0:3 от «Волгаря»
Одоевский сделал заявление о своем будущем в «Зените»
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