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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Родина
Химки - Родина: обзор матча 12 августа 2023
Химки
12.08.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Родина
45+2'
С. Варатынов
83'
Х. Хосонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Родина
Замена
И. Садыгов
️️️️
В. Яковлев
84'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
Б. Магомедов
84'
ГОЛ! 2:0!
Х. Хосонов
83'
82'
Замена
И. Андреев
️️️️
Р. Фищенко
76'
Желтая карточка
У. Ната
74'
Желтая карточка
З. Плиев
73'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Тимошенко
Замена
А. Мохаммад
️️️️
И. Берковский
70'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Руденко
69'
61'
Замена
А. Безчаснюк
️️️️
В. Самко
Замена
В. Яковлев
️️️️
А. Кулишев
61'
46'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
С. Ткачев
46'
Замена
А. Сокол
️️️️
Х. Кочиев
ГОЛ! 1:0!
С. Варатынов
45'
+2
30'
Желтая карточка
А. Клещенко
Желтая карточка
П. Голубович
26'
23'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Петрос Аветисян
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
11
Илья Камышев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
3-2-1-3-1
96
Обухов
44
Исаенко
2
Варатынов
20
Волков
5
Степанов
2
Голубович
52
Нетфуллин
19
Руденко
17
Берковский
32
Кулишев
97
Магомедов
3-1-2-2-2
93
Городовой
24
Клещенко
15
Кочиев
3
Плиев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
11
Ткачев
33
Ната
70
Самко
99
Тимошенко
90
Калмыков
97
Магомедов
2
Скворцов
2
Скворцов
97
Магомедов
Яковлев
7
Садыгов
7
Садыгов
Яковлев
17
Берковский
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Берковский
19
Руденко
80
Хосонов
80
Хосонов
19
Руденко
32
Кулишев
14
Яковлев
14
Яковлев
32
Кулишев
6
Фищенко
99
Андреев
99
Андреев
6
Фищенко
99
Тимошенко
90
Турищев
90
Турищев
99
Тимошенко
70
Самко
40
Безчаснюк
40
Безчаснюк
70
Самко
11
Ткачев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
11
Ткачев
15
Кочиев
88
Сокол
88
Сокол
15
Кочиев
Остались в запасе
Химки
Родина
8
Кирилл Панченко
ЦФ
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Петрос Аветисян
ЦП
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
1
Антон Митрюшкин
ВР
78
Руслан Куль
ПВ
11
Илья Камышев
ЦП
36
Артем Воропаев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
8
Кирилл Панченко
ЦФ
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Петрос Аветисян
ЦП
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
1
Антон Митрюшкин
ВР
Остались в запасе
78
Руслан Куль
ПВ
11
Илья Камышев
ЦП
36
Артем Воропаев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Химки - Родина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Игорь Вертков (Москва)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Арена-Химки
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