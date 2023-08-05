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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химки
Шинник - Химки: обзор матча 05 августа 2023
Шинник
05.08.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Химки
20'
О. Исаенко
45+2'
З. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Химки
82'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Кулишев
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Самсонов
78'
64'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
Д. Степанов
64'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Руденко
64'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Б. Магомедов
Замена
П. Кузнецов
️️️️
М. Гащенков
59'
58'
Желтая карточка
Д. Степанов
46'
Замена
И. Берковский
️️️️
А. Корян
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
З. Волков
Желтая карточка
М. Гащенков
44'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Р. Емельянов
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
О. Исаенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Петрос Аветисян
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
2-1-5-1-1
56
Довбня
53
Котин
15
Шадринцев
92
Емельянов
8
Самсонов
5
Зинков
77
Гащенков
15
Самойлов
32
Соколов
97
Малахов
13
Рубцов
3-2-1-3-1
96
Обухов
44
Исаенко
2
Варатынов
20
Волков
2
Голубович
5
Степанов
52
Нетфуллин
77
Корян
97
Магомедов
19
Руденко
32
Кулишев
77
Гащенков
78
Кузнецов
78
Кузнецов
77
Гащенков
8
Самсонов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
8
Самсонов
92
Емельянов
55
Гузь
55
Гузь
92
Емельянов
97
Магомедов
80
Хосонов
80
Хосонов
97
Магомедов
5
Степанов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
5
Степанов
77
Корян
17
Берковский
17
Берковский
77
Корян
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
32
Кулишев
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Кулишев
Остались в запасе
Шинник
Химки
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Шинник - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Дмитрий Матвеев (Иваново)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Шинник
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