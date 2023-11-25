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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Краковия
Ракув - Краковия: обзор матча 25 ноября 2023
Ракув
25.11.2023, суббота, 17:00
Польша. Экстракласа, 16 тур
1 : 1
Завершен
Краковия
88'
Б. Новак (П)
25'
В. Гицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Краковия
Желтая карточка
М. Рундич
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Новак
88'
86'
Желтая карточка
Т. Осима
85'
Желтая карточка
П. Ярочински
83'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
О. Какабадзе
83'
Замена
K. Knap
️️️️
Я. Атанасов
83'
Замена
C. Râpă
️️️️
Б. Каллман
Замена
D. Drachal
️️️️
Ж. Карлос
82'
Замена
А. Ковачевич
️️️️
Б. Ледерман
82'
73'
Желтая карточка
О. Какабадзе
71'
Замена
П. Ярочински
️️️️
А. Сковгор
Замена
Д. Сореску
️️️️
М. Кебула
71'
68'
Желтая карточка
А. Сковгор
66'
Замена
M. Rakoczy
️️️️
M. Bochnak
Замена
Б. Новак
️️️️
С. Киттель
64'
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Гицэ
Пас отдал
Я. Атанасов
Желтая карточка
Ф. Тудор
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
(К)
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Такуто Осима
ЦП
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Ракув
89
Kacper Bieszczad
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
97
Tobiasz Mras
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
11
Jakub Myszor
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
2-5-2-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
3
Рундич
8
Ледерман
10
Кочергин
95
Плавсич
77
Кебула
7
Тудор
20
Карлос
8
Киттель
17
Крнак
3-3-1-3
13
27
Хосконен
5
Гицэ
25
Югаш
25
Какабадзе
21
Атанасов
27
Сковгор
14
Осима
17
9
9
Каллман
8
Ледерман
15
Ковачевич
15
Ковачевич
8
Ледерман
20
Карлос
8
8
20
Карлос
8
Киттель
27
Новак
27
Новак
8
Киттель
77
Кебула
18
Сореску
18
Сореску
77
Кебула
27
Сковгор
44
Ярочински
44
Ярочински
27
Сковгор
21
Атанасов
20
20
21
Атанасов
9
Каллман
31
31
9
Каллман
25
Какабадзе
21
21
25
Какабадзе
17
36
36
17
Остались в запасе
Ракув
Краковия
89
Kacper Bieszczad
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
97
Tobiasz Mras
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
31
Lukáš Hroššo
ВР
11
Jakub Myszor
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
89
Kacper Bieszczad
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
97
Tobiasz Mras
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
11
Jakub Myszor
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Ракув - Краковия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
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