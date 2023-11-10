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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Шленск
Краковия - Шленск: обзор матча 10 ноября 2023
Краковия
10.11.2023, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 15 тур
0 : 1
Завершен
Шленск
16'
М. Науэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Шленск
Желтая карточка
K. Smiglewski
85'
79'
Замена
A. Paluszek
️️️️
P. Olsen
78'
Вторая желтая
Y. Matsenko
76'
Замена
P. Szwedzik
️️️️
P. Samiec-Talar
Замена
M. Bochnak
️️️️
О. Какабадзе
74'
73'
Желтая карточка
Y. Matsenko
Замена
K. Smiglewski
️️️️
Б. Каллман
70'
52'
Красная карточка
М. Науэль
Замена
J. Myszor
️️️️
Я. Атанасов
46'
Замена
Я. Югаш
️️️️
А. Сковгор
46'
27'
Желтая карточка
М. Науэль
Желтая карточка
А. Сковгор
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Науэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
20
Karol Knap
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
36
Michał Rakoczy
(К)
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
10
Эрик Экспозито
(К)
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-1-2-3
13
25
Какабадзе
27
Хосконен
5
Гицэ
27
Сковгор
21
Атанасов
20
14
Осима
9
9
Каллман
36
2-2-5
12
5
Петков
33
7
33
10
Экспозито
77
3
17
77
Науэль
27
Сковгор
25
Югаш
25
Югаш
27
Сковгор
21
Атанасов
11
11
21
Атанасов
25
Какабадзе
17
17
25
Какабадзе
9
Каллман
21
21
9
Каллман
33
3
3
33
7
21
21
7
Остались в запасе
Краковия
Шленск
31
Lukáš Hroššo
ВР
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
1
Каспер Треловски
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Краковия - Шленск
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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