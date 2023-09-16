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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Легия
Пяст - Легия: обзор матча 16 сентября 2023
Пяст
16.09.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 8 тур
1 : 1
Завершен
Легия
45+5'
S. Krykun
69'
Э. Мучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Легия
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Рибейру
Желтая карточка
А. Пырка
89'
Замена
M. Bykowski
️️️️
S. Krykun
88'
88'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Ю. Элитим
87'
Замена
М. Росолек
️️️️
Э. Мучи
86'
Желтая карточка
Э. Мучи
Замена
M. Szczepański
️️️️
G. Tomasiewicz
80'
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мучи
Пас отдал
М. Гуал
Желтая карточка
М. Амейо
66'
Желтая карточка
G. Tomasiewicz
61'
58'
Замена
С. Капуади
️️️️
Р. Панков
58'
Замена
М. Гуал
️️️️
Т. Пекхарт
58'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
ГОЛ! 1:0!
S. Krykun
Пас отдал
М. Амейо
45'
+5
42'
Вторая желтая
Жозуэ
Желтая карточка
P. Dziczek
33'
33'
Желтая карточка
Жозуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
30
Miłosz Szczepański
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
32
Макана Баку
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
3-4-3
26
Плах
11
Пырка
2
98
6
44
19
Амейо
20
4
16
27
3-3-2-2
25
Тобиаш
12
Панков
55
Енджейчик
4
Рибейру
99
Слиш
22
Элитим
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
7
Мучи
17
Пекхарт
20
30
30
20
44
29
29
44
12
Панков
3
Капуади
3
Капуади
12
Панков
22
Элитим
16
Челхака
16
Челхака
22
Элитим
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
17
Пекхарт
28
Гуал
28
Гуал
17
Пекхарт
7
Мучи
7
Росолек
7
Росолек
7
Мучи
Остались в запасе
Пяст
Легия
33
Karol Szymański
ВР
14
Якуб Голубек
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
14
Якуб Голубек
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Марек Голембевски
Статистика матча Пяст - Легия
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
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