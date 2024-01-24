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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Рейнджерс
Хиберниан - Рейнджерс: обзор матча 24 января 2024
Хиберниан
24.01.2024, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Рейнджерс
30'
Р. Йилмаз
45+2'
Т. Кантвелл
74'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Рейнджерс
78'
Замена
Р. Джек
️️️️
Р. Матондо
74'
ГОЛ! 0:3!
С. Дессер
Пас отдал
Р. Матондо
73'
Замена
С. Дессер
️️️️
Ф. Силва
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Венте
70'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Левитт
70'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Маолида
58'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Ньюэлл
58'
46'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Н. Раскин
46'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Т. Кантвелл
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Кантвелл
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Йилмаз
Пас отдал
Д. Ландстрем
Желтая карточка
Э. Йуан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
41
Jacob Blaney
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-3-2-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
2
Фиш
27
11
Ньюэлл
63
Левитт
21
Обита
80
Тавареш
9
Маолида
27
Йуан
9
Венте
4-2-3-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
33
Йилмаз
4
Суттар
6
Ландстрем
43
Раскин
45
Маккосленд
39
Матондо
10
Кантвелл
21
Силва
63
Левитт
10
Амос
10
Амос
63
Левитт
9
Маолида
10
Маркондес
10
Маркондес
9
Маолида
11
Ньюэлл
8
Джегго
8
Джегго
11
Ньюэлл
9
Венте
27
Доидж
27
Доидж
9
Венте
43
Раскин
21
Стерлинг
21
Стерлинг
43
Раскин
39
Матондо
8
Джек
8
Джек
39
Матондо
10
Кантвелл
10
Лоуренс
10
Лоуренс
10
Кантвелл
21
Силва
9
Дессер
9
Дессер
21
Силва
Остались в запасе
Хиберниан
Рейнджерс
13
Murray Johnson
ВР
41
Jacob Blaney
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
41
Jacob Blaney
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Хиберниан - Рейнджерс
1
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
10
Нарушения
6
7
Офсайды
2
3
Количество передач
374
568
Сейвы
5
3
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
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