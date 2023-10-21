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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 21 октября 2023
Рейнджерс
21.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Хиберниан
22'
А. Сима
45'
Н. Раскин
65'
А. Сима
80'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
81'
ГОЛ! 4:0!
С. Дессер
Пас отдал
Т. Кантвелл
80'
76'
Желтая карточка
Д. Обита
73'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Венте
68'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
А. Ле Фондре
68'
Замена
Р. Бушири
️️️️
П. Хэнлон
ГОЛ! 3:0!
А. Сима
65'
63'
Желтая карточка
Л. Миллер
60'
Замена
Д. Левитт
️️️️
Д. Джегго
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
С. Райт
58'
Желтая карточка
С. Ламмерс
50'
ГОЛ! 2:0!
Н. Раскин
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
22'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Б. Баришич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рейнджерс
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
90
Данило
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
3
Баришич
6
Голдсон
4
Суттар
2
Тавернье
6
Ландстрем
43
Раскин
11
Райт
19
Сима
9
Дессер
29
Ламмерс
3-3-1-3
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
12
Миллер
21
Обита
8
Джегго
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Йуан
9
Венте
19
Ле Фондре
3
Баришич
33
Йилмаз
33
Йилмаз
3
Баришич
11
Райт
10
Кантвелл
10
Кантвелл
11
Райт
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
4
Хэнлон
33
Бушири
33
Бушири
4
Хэнлон
8
Джегго
63
Левитт
63
Левитт
8
Джегго
19
Ле Фондре
80
Тавареш
80
Тавареш
19
Ле Фондре
9
Венте
27
Доидж
27
Доидж
9
Венте
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
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