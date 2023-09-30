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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Абердин
Рейнджерс - Абердин: обзор матча 30 сентября 2023
Рейнджерс
30.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Абердин
76'
А. Сима
38'
С. Гартенманн
68'
Д. МакГрат
85'
Д. МакКензи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Абердин
90'
+4
Замена
A. MacDonald
️️️️
Р. Йенсен
85'
ГОЛ! 1:3!
Д. МакКензи
Желтая карточка
К. Голдсон
84'
84'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Л. Кларксон
Замена
З. Лавлейс
️️️️
С. Дессер
84'
79'
Замена
Дюк
️️️️
Б. Миовски
ГОЛ! 1:2!
А. Сима
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
76'
72'
Желтая карточка
Р. Йенсен
Вторая желтая
С. Райт
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГрат
Желтая карточка
С. Райт
55'
Желтая карточка
Д. Тавернье
50'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Р. Йилмаз
46'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Джек
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Гартенманн
Пас отдал
Л. Кларксон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
17
Джонни Хайес
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
4-3-1-2
1
Батлэнд
6
Голдсон
6
Дэвис
33
Йилмаз
2
Тавернье
8
Сифуэнтес
6
Ландстрем
8
Джек
19
Сима
9
Дессер
29
Ламмерс
3-3-2-1-1
13
Рос
23
Рубежич
3
Гартенманн
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
3
МакКензи
7
Кларксон
29
Йенсен
17
МакГрат
28
Миовски
33
Йилмаз
3
Баришич
3
Баришич
33
Йилмаз
8
Джек
11
Райт
11
Райт
8
Джек
9
Дессер
29
Лавлейс
29
Лавлейс
9
Дессер
29
Йенсен
2
2
29
Йенсен
7
Кларксон
18
Бэррон
18
Бэррон
7
Кларксон
28
Миовски
11
Дюк
11
Дюк
28
Миовски
Остались в запасе
Рейнджерс
Абердин
27
Леон Балогун
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
Главный тренер
Майкл Бил
31
Ross Doohan
ВР
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Рейнджерс - Абердин
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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