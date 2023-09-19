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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Крылья Советов
Балтика - Крылья Советов: обзор матча 19 сентября 2023
Балтика
19.09.2023, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
90'
А. Галоян (П)
38'
В. Писарский
55'
А. Рахманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Крылья Советов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Галоян
90'
75'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
М. Витюгов
72'
Замена
Б. Гарре
️️️️
В. Шитов
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Г. Сото
65'
62'
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Рахманович
Замена
А. Галоян
️️️️
К. Бистрович
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Рахманович
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Г. Бейл
46'
Замена
️️️️
Н. Рассказов
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Маляров
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Энрикес
46'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Бейл
40'
Желтая карточка
Н. Рассказов
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Писарский
19'
Замена
В. Шитов
️️️️
Е. Ушаков
3'
Желтая карточка
А. Солдатенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Гильермо Сото
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-4-1-2
39
Бориско
7
Маляров
21
Остойич
15
Пуцко
17
Сото
16
Ламейра
59
Аванесян
8
Бистрович
53
Казаев
11
Мусаев
9
Энрикес
4-2-3-1
39
Фролов
31
Зотов
44
Барач
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
22
Костанца
41
Ушаков
11
Рахманович
15
Рассказов
77
Писарский
17
Сото
21
Фернандес
21
Фернандес
17
Сото
8
Бистрович
21
Галоян
21
Галоян
8
Бистрович
7
Маляров
8
Дудиев
8
Дудиев
7
Маляров
9
Энрикес
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Энрикес
23
Бейл
4
Горшков
4
Горшков
23
Бейл
8
Витюгов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
8
Витюгов
11
Рахманович
6
Бабкин
6
Бабкин
11
Рахманович
Шитов
7
Гарре
7
Гарре
Шитов
41
Ушаков
73
Шитов
73
Шитов
41
Ушаков
Остались в запасе
Балтика
Крылья Советов
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Балтика - Крылья Советов
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Вера Опейкина
(Сочи)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Ростех Арена
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