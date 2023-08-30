Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - ЦСКА
Сочи - ЦСКА: обзор матча 30 августа 2023
Сочи
30.08.2023, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - ЦСКА
Пенальти не реализован!
Ю. Медведев
ГОЛ!
М. Гайич
4:5
Пенальти не реализован!
И. Юрганов
Пенальти не реализован!
В. Мендес
ГОЛ!
М. Крамарич
4:4
ГОЛ!
И. Обляков
3:4
ГОЛ!
А. Батырев
3:3
ГОЛ!
К. Набабкин
2:3
ГОЛ!
М. Алвес
2:2
ГОЛ!
М. Кисляк
1:2
Пенальти не реализован!
И. Игнатьев
ГОЛ!
А. Заболотный
1:1
ГОЛ!
А. Юсупов
1:0
Пенальти не реализован!
Ф. Чалов
77'
Желтая карточка
К. Набабкин
76'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Лукин
Замена
М. Крамарич
️️️️
Мигел
74'
69'
Замена
Е. Носков
️️️️
М. Рядно
69'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Файзуллаев
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Г. Мелкадзе
62'
Замена
Д. Аносов
️️️️
Н. Бурмистров
62'
56'
Замена
И. Обляков
️️️️
В. Давила
54'
Желтая карточка
В. Мендес
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Нобоа
53'
50'
Желтая карточка
М. Гайич
Замена
А. Батырев
️️️️
В. Ангбан
46'
46'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Гайч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
17
Юрий Медведев
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
99
Мигел
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
ЛВ
5
Виктор Мендес
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
19
Никита Ермаков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-2-2-2-1
50
Гойло
26
Мещанинов
33
Алвес
40
Юрганов
17
Медведев
27
Заика
7
Ангбан
16
Нобоа
99
Мигел
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
14
Агапов
4
Роша
90
Лукин
22
Гайич
68
Рядно
5
Мендес
11
Файзуллаев
31
Кисляк
19
Гайч
11
Давила
18
Бурмистров
69
Аносов
69
Аносов
18
Бурмистров
16
Нобоа
4
Юсупов
4
Юсупов
16
Нобоа
7
Ангбан
6
Батырев
6
Батырев
7
Ангбан
99
Мигел
14
Крамарич
14
Крамарич
99
Мигел
77
Мелкадзе
18
Игнатьев
18
Игнатьев
77
Мелкадзе
68
Рядно
91
Носков
91
Носков
68
Рядно
90
Лукин
14
Набабкин
14
Набабкин
90
Лукин
11
Давила
10
Обляков
10
Обляков
11
Давила
19
Гайч
91
Заболотный
91
Заболотный
19
Гайч
11
Файзуллаев
63
Чалов
63
Чалов
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
12
Николай Заболотный
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
49
Владислав Тороп
ВР
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Сочи - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сочи
ЦСКА
Мажич объяснил, почему судья ошибся при назначении пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом»
21:42
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
20:46
4
Мостовой спрогнозировал результат матча ЦСКА – «Зенит»
19:57
5
Генич указал на проблемы ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
19:19
2
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
19:07
2
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Мажич объяснил, почему судья ошибся при назначении пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом»
21:42
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
20:46
4
Мостовой спрогнозировал результат матча ЦСКА – «Зенит»
19:57
5
Генич указал на проблемы ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
19:19
2
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
19:07
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+