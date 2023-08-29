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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Краснодар
Нижний Новгород - Краснодар: обзор матча 29 августа 2023
Нижний Новгород
29.08.2023, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
88'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Краснодар
88'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
О. Олусегун
Замена
А. Мухин
️️️️
В. Карапузов
86'
86'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
И. Ахметов
Замена
И. Юлдошев
️️️️
М. Стаматов
76'
62'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Боржес
61'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
М. Давид Кобнан
60'
Замена
А. Черников
️️️️
М. Баньяц
58'
Желтая карточка
М. Баньяц
Желтая карточка
М. Майга
53'
Замена
М. Майга
️️️️
Э. Эдедем
46'
Замена
Э. Севикян
️️️️
И. Кухарчук
46'
46'
Замена
С. Волков
️️️️
Л. Оласа
Желтая карточка
В. Карапузов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-3-3-1
16
Ботнарь
5
Масоэро
2
Александров
24
Гоцук
30
Стаматов
6
Эдедем
89
Стоцкий
17
Карапузов
5
Михайлов
44
Кухарчук
11
Зе Турбо
4-1-2-2-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
6
Алонсо
15
Оласа
6
Ленини
7
Баньяц
97
Ахметов
99
Кобнан
20
Боржес
6
Олусегун
30
Стаматов
6
Юлдошев
6
Юлдошев
30
Стаматов
17
Карапузов
10
Мухин
10
Мухин
17
Карапузов
6
Эдедем
8
Майга
8
Майга
6
Эдедем
44
Кухарчук
19
Севикян
19
Севикян
44
Кухарчук
15
Оласа
82
Волков
82
Волков
15
Оласа
7
Баньяц
53
Черников
53
Черников
7
Баньяц
20
Боржес
88
Кривцов
88
Кривцов
20
Боржес
97
Ахметов
11
Батчи
11
Батчи
97
Ахметов
99
Кобнан
9
Кордоба
9
Кордоба
99
Кобнан
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Хамид Талаев
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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