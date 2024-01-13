«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля

«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля

«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января

В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»