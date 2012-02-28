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Родина

Ленинградец - Родина - 30 июля 2023

Ленинградец
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Родина
4' В. Жиронкин
25' А. Калмыков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ленинградец - Родина
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Хетаг Кочиев
86'
Желтая карточка
Илья Камышев
Замена
Владислав Сиротов ️️️️➡️️ Виталий Жиронкин
82'
82'
Замена
Сергей Ткачев ️️️️➡️️ Астемир Гордюшенко
81'
Замена
Илья Камышев ️️️️➡️️ Руслан Фищенко
62'
Замена
Исламжан Насыров ️️️️➡️️ Кирилл Колесниченко
62'
Замена
Руслан Куль ️️️️➡️️ Олег Дмитриев
25'
ГОЛ! 1:1
Амур Калмыков
ГОЛ! 1:0
Виталий Жиронкин
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
16
Никита Карабашев
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Валерий Каптилов
ЦЗ
33
Андрей Яковлев
ЦЗ
5
Сергей Костин
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
8
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
19
Кирилл Колесниченко
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
10
Максим Турищев
ЦФ
9
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦП
47
Руслан Казаков
ЦП
22
Максим Левин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
9
Никита Розманов
ЦФ
11
Михаил Маркин
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
8
Илья Камышев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
74
Руслан Куль
ПВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
3-3-1-2
16
Карабашев
17
Каптилов
33
Яковлев
5
Костин
97
Хитяев
18
Суханов
6
Беляев
8
Горулев
8
Жиронкин
77
Бачинский
3-1-1-2-3
93
Городовой
24
Клещенко
15
Кочиев
3
Плиев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
19
Колесниченко
9
Калмыков
10
Турищев
99
Тимошенко
8
Жиронкин
37
Сиротов
37
Сиротов
8
Жиронкин
19
Колесниченко
77
Насыров
77
Насыров
19
Колесниченко
6
Фищенко
8
Камышев
8
Камышев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
11
Ткачев
11
Ткачев
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
74
Куль
74
Куль
34
Дмитриев
Остались в запасе
Ленинградец
Родина
1
Егор Смирнов
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦП
47
Руслан Казаков
ЦП
22
Максим Левин
ЦП
9
Никита Розманов
ЦФ
11
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
33
Уэсли Ната
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦП
47
Руслан Казаков
ЦП
22
Максим Левин
ЦП
9
Никита Розманов
ЦФ
11
Михаил Маркин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
33
Уэсли Ната
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ленинградец - Родина
2
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа (Благовещенск)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Сергей Колесник (Санкт-Петербург)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
Петровский
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