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Аталанта
Торино
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
25 января, 08:54
0
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
23 января, 12:19
1
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
18 января, 10:40
0
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
12 января, 17:20
0
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)
7 января, 18:55
0
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Последние матчи
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Аталанта
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
3 : 1
04.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0 : 0
04.02.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи

Аталанта - Торино - 26 мая 2024

Аталанта
26.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 38 тур
- : -
Не начался
Торино
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аталанта - Торино
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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