«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля

Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно

Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»

Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»