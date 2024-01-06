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Милан
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
4 февраля, 10:42
2
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
26 января, 11:23
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
4 февраля, 10:42
2
Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
3 февраля, 22:00
0
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
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Последние матчи
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Верона
Милан
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 1
28.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Фрозиноне
2 : 3
03.02.2024
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта

Верона - Милан - 17 марта 2024

Верона
17.03.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 29 тур
- : -
Не начался
Милан
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Верона - Милан
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
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Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
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