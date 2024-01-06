«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля

«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января

Аллегри стал третьим тренером, достигшим отметки в 300 победных матчей в Серии A