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  • «Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 13:20
Лечче
11.01.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Парма
1' Н. Штулич
64' Т. Габриэль (АГ) 72' М. Пеллегрино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Лечче
95
Daniele Bleve
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-4-2-1
30
Фальконе
44
Габриэль
4
Гашпар
17
Вейга
3
Ндаба
14
Мале
77
Каба
20
Рамадани
50
Пьеротти
19
Банда
9
Штулич
4-1-2-2-1
40
Корви
15
Дель Прато
3
Циркати
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
18
Серенсен
80
Бернабе
11
Ондрейка
11
Ористанио
32
Пеллегрино
9
Штулич
25
Галло
25
Галло
9
Штулич
14
Мале
16
Гандельман
16
Гандельман
14
Мале
20
Рамадани
29
Кулибали
29
Кулибали
20
Рамадани
3
Ндаба
23
Соттиль
23
Соттиль
3
Ндаба
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
11
Ористанио
27
Бричги
27
Бричги
11
Ористанио
80
Бернабе
32
Ордоньес
32
Ордоньес
80
Бернабе
16
Кейта
24
Эстевес
24
Эстевес
16
Кейта
11
Ондрейка
9
Бенедичак
9
Бенедичак
11
Ондрейка
Остались в запасе
Лечче
Парма
95
Daniele Bleve
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
95
Daniele Bleve
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Лечче - Парма
3
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
17
Офсайды
0
2
Количество передач
284
412
Сейвы
1
0
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Пармы», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Парма»

«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Лечче
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