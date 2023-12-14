Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Лига 1. «ПСЖ» победил «Страсбур» (2:1) благодаря голам Мбаппе и Асенсио
«Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024