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«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 21:27
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:22
0
Новичок «Лиона» пригласил маму на первую фотосессию в клубе
3 февраля, 18:25
0
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
3 февраля, 17:13
10
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 21:27
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:22
0
Новичок «Лиона» пригласил маму на первую фотосессию в клубе
3 февраля, 18:25
0
«Зенит» – в топ-5 клубов мира по тратам на зимние трансферы
3 февраля, 15:43
38
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
3 февраля, 17:13
10
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
26 января, 10:17
0
«Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо
12 января, 15:51
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Сосьедаду» предложили арендовать хавбека «ПСЖ»
8 января, 11:06
0
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Последние матчи
Все
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
2 : 1
07.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 0
04.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монпелье
1 : 4
07.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 0
04.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
27.01.2024
Метц
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца

Лион - Ницца - 16 февраля 2024

Лион
16.02.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
- : -
Не начался
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Ницца
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Личные встречи
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Статистика матча Лион - Ницца
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
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0
xG (ожидаемые голы)
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Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Россия
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