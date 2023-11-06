Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Лига 1. «ПСЖ» победил «Страсбур» (2:1) благодаря голам Мбаппе и Асенсио
«Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Лига 1. «ПСЖ» победил «Страсбур» (2:1) благодаря голам Мбаппе и Асенсио
«Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Лорьян» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Лорьян» – «Гавр»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
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Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой