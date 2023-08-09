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8
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4
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22 января, 19:01
0
Юран – о Севикяне: «Он пацаненок еще, были слезы от него»
17 февраля, 22:55
2
Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»
1 февраля, 15:19
8
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну
23 января, 00:46
4
В «Пари НН» ответили, получили ли деньги за Севикяна
22 января, 19:01
0
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1
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3
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Олимпиакос
1 : 0
15.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
1 : 2
10.02.2024
Ференцварош

Ференцварош - КИ Клаксвик - 19 июля 2023

Ференцварош
19.07.2023, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 3
Матч завершен
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КИ Клаксвик
8' А. Фредриксберг (П)
32' А. Фредриксберг
45+1' Л. Касси
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ференцварош - КИ Клаксвик
Матч завершен
Желтая карточка
Мохаммед Абу Фани
88'
Желтая карточка
Сэми Ммае
86'
Желтая карточка
Эндре Ботка
79'
Замена
Маркиньос ️️️️➡️️ Элдар Цивич
74'
73'
Замена
Патрик Да Силва ️️️️➡️️ Рене Йоенсен
73'
Замена
Сиверт Гуссиас ️️️️➡️️ Лук Касси
Замена
Кристиан Лизтес ️️️️➡️️ Кристоффер Закариассен
57'
Замена
Овусу Квабена ️️️️➡️️ Адама Траоре
57'
46'
Замена
Халлур Ханссон ️️️️➡️️ Дени Павлович
45' +1
ГОЛ! 0:3
Лук Касси
32'
ГОЛ! 0:2
Арни Фредриксберг
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Арни Фредриксберг
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
17
Элдар Цивич
ЛЗ
3
Матс Кнустер
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
23
Петер Барат
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
КИ Клаксвик
17
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
14
Рене Йоенсен
ЦЗ
22
Одмар Фэрё
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
10
Лук Касси
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
23
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Миенти Абена
ЦЗ
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
10
Маркиньос
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
55
Балинт Катона
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
11
Овусу Квабена
ЦФ
КИ Клаксвик
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
15
Симун Калсе
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
26
Халлур Ханссон
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
12
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
17
Цивич
3
Кнустер
3
Ммае
21
Ботка
15
Абу Фани
23
Барат
16
Закариассен
14
Гояк
19
Варга
20
Траоре
3-3-2
14
Йоенсен
22
Фэрё
20
Петерсен
8
Андреасен
5
Павлович
4
Форрен
10
Касси
7
Фредриксберг
17
Цивич
10
Маркиньос
10
Маркиньос
17
Цивич
16
Закариассен
76
Лизтес
76
Лизтес
16
Закариассен
20
Траоре
11
Квабена
11
Квабена
20
Траоре
14
Йоенсен
2
Да Силва
2
Да Силва
14
Йоенсен
5
Павлович
26
Ханссон
26
Ханссон
5
Павлович
10
Касси
12
Гуссиас
12
Гуссиас
10
Касси
Остались в запасе
Ференцварош
КИ Клаксвик
1
Адам Варга
ВР
23
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Миенти Абена
ЦЗ
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
55
Балинт Катона
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
15
Симун Калсе
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
23
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Миенти Абена
ЦЗ
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
55
Балинт Катона
ЦП
Остались в запасе
15
Симун Калсе
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Ференцварош - КИ Клаксвик
3
Желтые карточки
3
0
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Лига чемпионов
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
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- : -
12.03.2024
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