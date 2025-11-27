27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
37
Шкриньяр
14
Демир
27
Семеду
4
Альварес
70
Айдын
94
Талиска
10
Асенсио
21
Эн-Несири
7
Актюркоглу
2-3-3-2
90
Дибус
26
Сиссе
22
Салаи
25
Макрецкис
16
Закариассен
8
Кейта
20
Каду
36
Каничовски
11
Деле
28
Раемакерс
19
Варга
14
Демир
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
14
Демир
7
Актюркоглу
22
Мерджан
22
Мерджан
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
10
Асенсио
45
Нене
45
Нене
10
Асенсио
16
Закариассен
27
Тот
27
Тот
16
Закариассен
8
Кейта
18
Ромао
18
Ромао
8
Кейта
20
Каду
47
О'Доуда
47
О'Доуда
20
Каду
36
Каничовски
23
Этвеш
23
Этвеш
36
Каничовски
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
Остались в запасе
Фенербахче
Ференцварош
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Остались в запасе
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Фенербахче - Ференцварош
4
1
4
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
17
Офсайды
2
2
Количество передач
587
293
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ференцвароша», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Ференцварош»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»