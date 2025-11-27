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  • «Фенербахче» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Фенербахче» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:35
Фенербахче
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ференцварош
69' Талиска
66' Б. Варга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
20
Каду
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
37
Шкриньяр
14
Демир
27
Семеду
4
Альварес
70
Айдын
94
Талиска
10
Асенсио
21
Эн-Несири
7
Актюркоглу
2-3-3-2
90
Дибус
26
Сиссе
22
Салаи
25
Макрецкис
16
Закариассен
8
Кейта
20
Каду
36
Каничовски
11
Деле
28
Раемакерс
19
Варга
14
Демир
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
14
Демир
7
Актюркоглу
22
Мерджан
22
Мерджан
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
10
Асенсио
45
Нене
45
Нене
10
Асенсио
16
Закариассен
27
Тот
27
Тот
16
Закариассен
8
Кейта
18
Ромао
18
Ромао
8
Кейта
20
Каду
47
О'Доуда
47
О'Доуда
20
Каду
36
Каничовски
23
Этвеш
23
Этвеш
36
Каничовски
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
Остались в запасе
Фенербахче
Ференцварош
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
Остались в запасе
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Фенербахче - Ференцварош
4
1
4
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
17
Офсайды
2
2
Количество передач
587
293
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ференцвароша», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Ференцварош»

«Фенербахче» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ференцварош Фенербахче
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