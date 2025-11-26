Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 27 ноября с коэффициентом 1.93

26 ноября 2025 9:54
Фенербахче - Ференцварош
27 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Обе забьют
Сделать ставку

27 ноября в рамках 5 тура Лиги Европы на стадионе в Стамбуле «Фенербахче» примет венгерский «Ференцварош». Соперники подходят к встрече в отличном настроении и с яркой атакующей статистикой, что делает матч одним из самых интригующих в туре. Оба клуба ведут борьбу за прямой выход в плей-офф, а потому предстоящая встреча носит принципиальный характер и может оказаться определяющей в распределении мест в группе.

«Фенербахче»

Турецкий клуб находится в очень уверенной форме и не проигрывает уже десять матчей подряд. Команда демонстрирует агрессивный атакующий стиль, забив 16 голов в последних пяти играх, что говорит о высокой вариативности впереди. При этом защита действует не безупречно, пропуская в среднем 1.20 мяча за игру, но мощный атакующий потенциал компенсирует эти огрехи. В Лиге Европы «Фенербахче» выглядит собранно, стараясь контролировать мяч и диктовать ритм встречи.

«Ференцварош»

Венгерский коллектив также впечатляет результативностью и стабильностью. Команда выигрывает в еврокубке три матча подряд и забивает в двадцати последних встречах, подтверждая свою силу в атаке. В среднем «Ференцварош» отправляет в ворота соперников по три мяча за игру, при этом оборона допускает ошибки и регулярно позволяет создавать моменты у своих ворот. Гостевая серия без поражений только усиливает уверенность в собственных силах.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем: 3.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Ничья 0:0 с «Викторией Пльзень» в прошлом туре

«Ференцварош»

  • Побеждает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 20 матчах подряд
  • Не проигрывает в 15 последних выездных матчах Лиги Европы

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Ференцварош»

С учетом высокой результативности обеих команд и их ориентации на атакующий футбол логично ожидать открытый матч с обилием моментов. Оба соперника регулярно находят путь к воротам оппонентов, но при этом не отличаются безупречной надежностью в обороне. Это создает предпосылки для результативного сценария, где обмен голами выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.93

1.93
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
