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Алавес
Атлетико
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
8 февраля, 22:49
1
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1
3 февраля, 22:31
0
Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Барселона»: 23 тур Ла Лиги
3 февраля, 19:20
0
«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:14
0
«Алавес» – «Барселона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 3 февраля
2 февраля, 10:52
0
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
8 февраля, 22:49
1
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»
5 февраля, 09:31
0
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Последние матчи
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Алавес
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
0 : 3
26.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
1 : 3
03.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
0 : 3
26.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 1
31.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья

Алавес - Атлетико - 21 апреля 2024

Алавес
21.04.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
Атлетико
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Алавес - Атлетико
Всего ударов по воротам
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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