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  • «Алавес» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Алавес» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 19:20
Алавес
04.01.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Овьедо
69' Л. Бойе
56' Ф. Виньяс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Альберто Рейна
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Лука Илич
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
9
Алекс Форес
ЦФ
4-4-1-1
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
16
Пачеко
14
Теналья
10
Аленья
30
Калебе
8
Бланко
19
Ибаньес
4
Суарес
11
Мартинес
4-1-2-2-1
13
Эскандель
17
Ахиядо
4
Костас
3
Байи
23
Альхассан
11
Коломбатто
10
Рейна
6
Сибо
7
Чайра
7
Брекало
16
Виньяс
19
Ибаньес
23
Бенавидес
23
Бенавидес
19
Ибаньес
10
Аленья
21
Реббах
21
Реббах
10
Аленья
30
Калебе
7
Висенте
7
Висенте
30
Калебе
4
Суарес
15
Бойе
15
Бойе
4
Суарес
7
Чайра
16
Лопес
16
Лопес
7
Чайра
3
Байи
6
Карму
6
Карму
3
Байи
10
Рейна
5
Фонсека
5
Фонсека
10
Рейна
7
Брекало
23
Хассан
23
Хассан
7
Брекало
11
Коломбатто
9
Форес
9
Форес
11
Коломбатто
Остались в запасе
Алавес
Овьедо
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
31
Хорациу Молдован
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Гильермо Алмада
Статистика матча Алавес - Овьедо
2
1
1
2
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
20
Количество передач
442
342
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
11
8
xG (ожидаемые голы)
1.72
2.44
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Овьедо», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Овьедо»

«Алавес» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Алавес
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