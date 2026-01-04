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Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Овьедо», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Овьедо»