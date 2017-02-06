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Райо Вальекано
Бетис
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
6 февраля, 12:43
13
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 14:00
0
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
5 февраля, 13:08
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Бетис» усилился полузащитником из АПЛ
2 февраля, 20:12
0
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Последние матчи
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Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
3 : 1
17.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 1
31.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
3 : 1
17.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 2
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 1
04.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада

Райо Вальекано - Бетис - 17 марта 2024

Райо Вальекано
17.03.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
Бетис
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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Испания. Примера
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Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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