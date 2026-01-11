11.01.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
32
Менди
24
Лежен
17
Рацу
23
Валентин
4
Диас
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
77
Мартин
3-4-1-2
13
Роман
22
Мохика
15
Кумбула
24
Вальент
24
Маффео
11
Кошта
8
Маскарель
3
Латорре
6
Санчес
19
Мурики
11
Вирджили
19
де Фрутос
18
Эспино
18
Эспино
19
де Фрутос
17
Рацу
20
Баллиу
20
Баллиу
17
Рацу
4
Диас
6
Гумбау
6
Гумбау
4
Диас
18
Гарсия
11
Нтека
11
Нтека
18
Гарсия
77
Мартин
21
Перес
21
Перес
77
Мартин
6
Санчес
10
Дардер
10
Дардер
6
Санчес
11
Кошта
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Кошта
8
Маскарель
20
Торре
20
Торре
8
Маскарель
3
Латорре
18
Жозеф
18
Жозеф
3
Латорре
24
Маффео
9
Абдон
9
Абдон
24
Маффео
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
8
Оскар Трехо
АП
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
8
Оскар Трехо
АП
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
371
321
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Мальорки», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»