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  • «Райо Вальекано» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Райо Вальекано» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 14:50
Райо Вальекано
11.01.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
4' Х. де Фрутос 42' И. Палазон (П)
30' В. Мурики
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
4
Педро Диас
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
11
Ян Вирджили
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
29
Такума Асано
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
32
Менди
24
Лежен
17
Рацу
23
Валентин
4
Диас
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
77
Мартин
3-4-1-2
13
Роман
22
Мохика
15
Кумбула
24
Вальент
24
Маффео
11
Кошта
8
Маскарель
3
Латорре
6
Санчес
19
Мурики
11
Вирджили
19
де Фрутос
18
Эспино
18
Эспино
19
де Фрутос
17
Рацу
20
Баллиу
20
Баллиу
17
Рацу
4
Диас
6
Гумбау
6
Гумбау
4
Диас
18
Гарсия
11
Нтека
11
Нтека
18
Гарсия
77
Мартин
21
Перес
21
Перес
77
Мартин
6
Санчес
10
Дардер
10
Дардер
6
Санчес
11
Кошта
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Кошта
8
Маскарель
20
Торре
20
Торре
8
Маскарель
3
Латорре
18
Жозеф
18
Жозеф
3
Латорре
24
Маффео
9
Абдон
9
Абдон
24
Маффео
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
8
Оскар Трехо
АП
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
8
Оскар Трехо
АП
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
371
321
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Мальорки», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Мальорка»

«Райо Вальекано» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Райо Вальекано
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