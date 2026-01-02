02.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
17
Рацу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
10
Камельо
3-2-4-1
13
Сорья
2
Иглесиас
22
Дуарте
2
Джене
26
Фемения
15
Рико
21
Мартин
8
Арамбарри
6
Милья
14
Муньос
33
Лисо
19
де Фрутос
18
Эспино
18
Эспино
19
де Фрутос
5
Фелипе
32
Менди
32
Менди
5
Фелипе
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
10
Камельо
21
Перес
21
Перес
10
Камельо
14
Муньос
45
45
14
Муньос
33
Лисо
11
да Коста
11
да Коста
33
Лисо
2
Иглесиас
22
Санкрис
22
Санкрис
2
Иглесиас
21
Мартин
7
Хуанми
7
Хуанми
21
Мартин
Санкрис
32
32
Санкрис
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
3
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
10
Офсайды
5
2
Количество передач
455
296
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Хетафе», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»