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  • «Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

«Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

2 января, 21:50
Райо Вальекано
02.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
45+1' Х. де Фрутос
90' М. Арамбарри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Alejandro Mestanza
ЦП
6
Hugo Solozábal
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
32
José Luis Pérez
ЦФ
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
17
Рацу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
10
Камельо
3-2-4-1
13
Сорья
2
Иглесиас
22
Дуарте
2
Джене
26
Фемения
15
Рико
21
Мартин
8
Арамбарри
6
Милья
14
Муньос
33
Лисо
19
де Фрутос
18
Эспино
18
Эспино
19
де Фрутос
5
Фелипе
32
Менди
32
Менди
5
Фелипе
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
10
Камельо
21
Перес
21
Перес
10
Камельо
14
Муньос
45
45
14
Муньос
33
Лисо
11
да Коста
11
да Коста
33
Лисо
2
Иглесиас
22
Санкрис
22
Санкрис
2
Иглесиас
21
Мартин
7
Хуанми
7
Хуанми
21
Мартин
Санкрис
32
32
Санкрис
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
3
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
10
Офсайды
5
2
Количество передач
455
296
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Хетафе», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Хетафе»

«Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Райо Вальекано
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