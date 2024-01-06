Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений

Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании

Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России