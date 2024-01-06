«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
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Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
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Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
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«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
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