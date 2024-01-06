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Атлетик
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Бетис» усилился полузащитником из АПЛ
2 февраля, 20:12
0
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 12:07
0
«Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 2 февраля
2 февраля, 09:54
0
«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
27 января, 13:54
0
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Последние матчи
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Бетис
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
1 : 0
06.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 1
04.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
1 : 0
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 0
02.02.2024
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик

Бетис - Атлетик - 25 февраля 2024

Бетис
25.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
- : -
Не начался
Атлетик
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бетис - Атлетик
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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