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Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»