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Жирона
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
14
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
14
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников
7 февраля, 15:57
1
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
6 февраля, 19:30
0
«Манчестер Сити» согласовал первый летний трансфер
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Реал
Жирона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
3 : 1
17.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
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1 : 1
04.02.2024
Атлетико
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Хетафе
0 : 2
01.02.2024
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27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Сельта
0 : 1
28.01.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
3 : 1
17.01.2024
Райо Вальекано

Реал - Жирона - 10 февраля 2024

Реал
10.02.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
- : -
Не начался
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Жирона
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Даниэль Карвахаль
ЦЗ
6
Келечи Ихеначо
ЦЗ
17
Лукас
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
12
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Федерико Вальверде
ЦП
11
Ласерба Рамос Родриго
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Арнау Мартинес
ЦЗ
25
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Ян Коуто
ПЗ
14
Алейкс Гарсия
ЦП
21
Джон Солис
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦП
23
Рубен
ЦП
8
Виктор Цыганков
ЦП
24
Порту
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
Жирона
4-4-2
13
Лунин
23
Менди
2
Карвахаль
6
Ихеначо
17
Лукас
8
Кроос
5
Беллингем
15
Вальверде
12
Камавинга
21
Диас
11
Родриго
4-5-1
13
Газзанига
20
Коуто
17
Мартинес
25
Гарсия
3
Гутьеррес
14
Гарсия
16
Савиола
23
Рубен
8
Цыганков
21
Солис
24
Порту
Остались в запасе
Реал
Жирона
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал - Жирона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
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