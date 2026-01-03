4 января в рамках 18 тура чемпионата Испании «Мальорка» на своем поле примет «Жирону». Команды решают разные турнирные задачи, но для обеих эта встреча имеет большое значение. Хозяева стремятся закрепиться в середине таблицы и увеличить отрыв от зоны вылета, тогда как гости находятся в опасной близости от нижней тройки и нуждаются в очках. Исход матча во многом будет зависеть от того, сумеет ли «Жирона» стабилизировать игру в обороне.

«Мальорка»

Команда уверенно провела последние туры и не проигрывает в четырех матчах подряд. Ничья с «Валенсией» стала логичным итогом плотной игры, в которой «Мальорка» вновь показала организованную оборону. Коллектив стабильно забивает, а Ведат Мурики остается ключевой фигурой в атаке. В домашних матчах «Мальорка» действует агрессивнее, чаще контролирует мяч и регулярно создает моменты, что подтверждается серией удачных игр против «Жироны» на своем поле.

«Жирона»

Гости переживают непростой отрезок сезона. Поражение от «Атлетико» подчеркнуло проблемы в защите, которые сохраняются уже несколько туров подряд. Команда регулярно пропускает, а в атаке не хватает стабильности, несмотря на отдельные удачные отрезки. «Жирона» продолжает бороться, но на выезде ей сложно навязывать соперникам свой футбол, особенно против организованных команд.

Факты о командах

«Мальорка»

Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Забивает в среднем 1.40 гола за игру за последние 5 встреч

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Побеждает «Жирону» в 3 последних домашних очных матчах

«Жирона»

Пропускает в 5 последних матчах чемпионата

В среднем пропускает 2.00 гола за игру за последние 5 встреч

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Не выигрывает в последних выездных матчах против «Мальорки»

Прогноз на матч «Мальорка» – «Жирона»

Форма и статистика говорят в пользу хозяев. «Мальорка» выглядит более сбалансированной и уверенно играет дома, тогда как «Жирона» испытывает серьезные трудности в обороне. При этом гости способны забить, но сдержать давление хозяев будет сложно.

Рекомендованные ставки