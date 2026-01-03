Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Мальорка» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 2.2

03 января 2026 9:27
Мальорка - Жирона
04 янв. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Мальорки»
Сделать ставку

4 января в рамках 18 тура чемпионата Испании «Мальорка» на своем поле примет «Жирону». Команды решают разные турнирные задачи, но для обеих эта встреча имеет большое значение. Хозяева стремятся закрепиться в середине таблицы и увеличить отрыв от зоны вылета, тогда как гости находятся в опасной близости от нижней тройки и нуждаются в очках. Исход матча во многом будет зависеть от того, сумеет ли «Жирона» стабилизировать игру в обороне.

«Мальорка»

Команда уверенно провела последние туры и не проигрывает в четырех матчах подряд. Ничья с «Валенсией» стала логичным итогом плотной игры, в которой «Мальорка» вновь показала организованную оборону. Коллектив стабильно забивает, а Ведат Мурики остается ключевой фигурой в атаке. В домашних матчах «Мальорка» действует агрессивнее, чаще контролирует мяч и регулярно создает моменты, что подтверждается серией удачных игр против «Жироны» на своем поле.

«Жирона»

Гости переживают непростой отрезок сезона. Поражение от «Атлетико» подчеркнуло проблемы в защите, которые сохраняются уже несколько туров подряд. Команда регулярно пропускает, а в атаке не хватает стабильности, несмотря на отдельные удачные отрезки. «Жирона» продолжает бороться, но на выезде ей сложно навязывать соперникам свой футбол, особенно против организованных команд.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру за последние 5 встреч
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Побеждает «Жирону» в 3 последних домашних очных матчах

«Жирона»

  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
  • В среднем пропускает 2.00 гола за игру за последние 5 встреч
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не выигрывает в последних выездных матчах против «Мальорки»

Личные встречи
29% (4)
21% (3)
50% (7)
13
Забитых мячей
18
0.93
В среднем за матч
1.29
3:2
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 2
04.01.2026
Жирона
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
1 : 0
05.05.2025
Мальорка
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
2 : 1
14.12.2024
Жирона
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
1 : 0
03.03.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
5 : 3
23.09.2023
Мальорка
Испания. Примера, 33 тур
Жирона
2 : 0
04.05.2023
Мальорка
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
1 : 1
03.09.2022
Жирона
Испания. Сегунда, 26 тур
Жирона
1 : 0
18.02.2017
Мальорка
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
1 : 0
18.09.2016
Жирона
Испания. Сегунда, 39 тур
Жирона
1 : 0
21.05.2016
Мальорка
Испания. Сегунда, 18 тур
Мальорка
1 : 1
19.12.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 41 тур
Мальорка
0 : 1
31.05.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 20 тур
Жирона
0 : 0
10.01.2015
Мальорка
Показать все

Прогноз на матч «Мальорка» – «Жирона»

Форма и статистика говорят в пользу хозяев. «Мальорка» выглядит более сбалансированной и уверенно играет дома, тогда как «Жирона» испытывает серьезные трудности в обороне. При этом гости способны забить, но сдержать давление хозяев будет сложно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Мальорки» – коэффициент 2.2
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.90

2.20
Победа «Мальорки»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Жирона Мальорка
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 