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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Мальорка
Жирона - Мальорка: обзор матча 23 сентября 2023
Жирона
23.09.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 6 тур
5 : 3
Завершен
Мальорка
26'
Д. Лопес
33'
А. Довбик (П)
37'
И. Мартин
45'
Я. Эррера
57'
Савиньо
4'
В. Мурики (П)
89'
Абдон
90+5'
Абдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Мальорка
90'
+5
ГОЛ! 5:3!
Абдон
Пас отдал
С. Дардер
90'
+1
Желтая карточка
М. Настасич
89'
ГОЛ! 5:2!
Абдон
Желтая карточка
И. Мартин
79'
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Кошта
78'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
Замена
В. Фернандес
️️️️
Савиньо
75'
Замена
П. Торре
️️️️
Я. Эррера
75'
Замена
Хуанпе
️️️️
Э. Гарсия
65'
65'
Замена
К. Ларин
️️️️
М. Морланес
65'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Коста
Замена
Порту
️️️️
В. Цыганков
61'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
61'
ГОЛ! 5:1!
Савиньо
Пас отдал
А. Довбик
57'
46'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
С. ван дер Хейден
ГОЛ! 4:1!
Я. Эррера
45'
38'
Желтая карточка
Д. Родригес
ГОЛ! 3:1!
И. Мартин
Пас отдал
Савиньо
37'
33'
Желтая карточка
М. Морланес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Довбик
33'
31'
Желтая карточка
Х. Коста
31'
Желтая карточка
С. Кошта
ГОЛ! 1:1!
Д. Лопес
Пас отдал
Д. Блинд
26'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
24
Гарсия
27
Коуто
5
Лопес
21
Эррера
24
Гарсия
11
Цыганков
23
Мартин
17
Савиньо
9
Довбик
3-3-2-1-1
1
Райкович
24
Вальент
22
Настасич
44
ван дер Хейден
24
Маффео
11
Кошта
24
Коста
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
24
Гарсия
6
Хуанпе
6
Хуанпе
24
Гарсия
21
Эррера
20
Торре
20
Торре
21
Эррера
17
Савиньо
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Савиньо
11
Цыганков
10
Порту
10
Порту
11
Цыганков
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
24
Коста
3
Латорре
3
Латорре
24
Коста
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
44
ван дер Хейден
21
Ндиайе
21
Ндиайе
44
ван дер Хейден
8
Морланес
9
Ларин
9
Ларин
8
Морланес
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Жирона
Мальорка
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Жирона - Мальорка
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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