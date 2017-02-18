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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Мальорка
Жирона - Мальорка: обзор матча 18 февраля 2017
Жирона
18.02.2017, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Мальорка
86'
Вторая желтая
Х. Кулио
36'
Желтая карточка
Х. Кулио
Начало матча
Статистика матча Жирона - Мальорка
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
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Информация о матче
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