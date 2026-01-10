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  • «Жирона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Жирона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 19:20
Жирона
10.01.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
44' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
23
Иван Мартин
АП
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
22
Рейс
11
Алекс Морено
22
Мартинес
17
Хиль
18
Лемар
11
Цыганков
19
Ванат
23
Мартин
4-1-2-2-1
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
22
Галан
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
17
Хиль
16
Франкес
16
Франкес
17
Хиль
15
Ринкон
29
Курума
29
Курума
15
Ринкон
18
Лемар
73
Рока
73
Рока
18
Лемар
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
7
Монкайола
16
Гомес
16
Гомес
7
Монкайола
22
Галан
23
Бретонес
23
Бретонес
22
Галан
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
Остались в запасе
Жирона
Осасуна
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Жирона - Осасуна
2
1
6
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
ВАР
1
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
13
Офсайды
3
2
Количество передач
444
501
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Осасуны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Осасуна»

«Жирона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Жирона
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