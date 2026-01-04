04.01.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-2-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
29
Асано
19
Мурики
11
Вирджили
4-1-3-2
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
27
Витсель
11
Цыганков
18
Лемар
17
Хиль
19
Ванат
23
Мартин
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
24
Маффео
19
Льябрес
19
Льябрес
24
Маффео
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
29
Асано
18
Жозеф
18
Жозеф
29
Асано
18
Лемар
16
Франкес
16
Франкес
18
Лемар
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
Остались в запасе
Мальорка
Жирона
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Владислав Крапивцов
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Мальорка - Жирона
2
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
442
473
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Жироны», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»