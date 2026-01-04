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  • «Мальорка» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Мальорка» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 19:20
Мальорка
04.01.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
90+1' В. Мурики (П)
25' В. Цыганков 63' В. Ванат (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
11
Ян Вирджили
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
23
Иван Мартин
АП
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Абдон
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
29
Асано
19
Мурики
11
Вирджили
4-1-3-2
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
27
Витсель
11
Цыганков
18
Лемар
17
Хиль
19
Ванат
23
Мартин
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
24
Маффео
19
Льябрес
19
Льябрес
24
Маффео
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
29
Асано
18
Жозеф
18
Жозеф
29
Асано
18
Лемар
16
Франкес
16
Франкес
18
Лемар
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
Остались в запасе
Мальорка
Жирона
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Владислав Крапивцов
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Мальорка - Жирона
2
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
442
473
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Жироны», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Жирона»

«Мальорка» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Мальорка
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