«Жирона» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 2.12

09 января 2026 8:32
Жирона - Осасуна
10 янв. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

10 января в рамках 19 тура Ла Лиги «Жирона» примет «Осасуну». Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы и решают разные, но не менее важные задачи. Хозяевам необходимо набирать очки для выхода из зоны риска, тогда как гости стремятся закрепиться в середине таблицы. Очные матчи этих соперников часто проходят результативно, что добавляет интриги предстоящей встрече.

«Жирона»

Каталонский клуб подходит к матчу после важной победы над «Мальоркой» в гостях. Несмотря на 17-е место, «Жирона» стабильно цепляется за очки на своем поле и не проигрывает «Осасуне» дома уже пять матчей подряд. Основной проблемой остается оборона: команда пропускает в шести последних турах чемпионата и в среднем получает по два мяча за игру. При этом атака действует не так активно, но свои голы «Жирона» находит регулярно.

«Осасуна»

«Осасуна» выглядит более уверенно по текущей форме. Команда забивает в среднем два мяча за игру в последних пяти матчах и редко уходит с поля без гола. Однако оборона гостей не отличается стабильностью – пропущенные мячи стали привычным элементом их игры. В гостях «Осасуна» действует осторожнее, но все равно старается играть первым номером при возможности.

Факты о командах

«Жирона»

  • Не проигрывает «Осасуне» дома в 5 последних матчах
  • Забивает в 8 последних очных встречах
  • В среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в 7 матчах подряд

«Осасуна»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • Забивает в 3 последних турах Ла Лиги

Личные встречи
50% (7)
21% (3)
29% (4)
20
Забитых мячей
10
1.43
В среднем за матч
0.71
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
1 : 0
10.01.2026
Осасуна
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
2 : 1
13.04.2025
Жирона
Испания. Примера, 3 тур
Жирона
4 : 0
29.08.2024
Осасуна
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2 : 0
09.03.2024
Осасуна
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
2 : 4
04.11.2023
Жирона
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
04.06.2023
Жирона
Испания. Примера, 11 тур
Жирона
1 : 1
23.10.2022
Осасуна
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
1 : 0
06.01.2022
Осасуна
Испания. Сегунда, Финал
Жирона
0 : 1
18.06.2016
Осасуна
Испания. Сегунда, Финал
Осасуна
2 : 1
15.06.2016
Жирона
Испания. Сегунда, 32 тур
Жирона
0 : 0
03.04.2016
Осасуна
Испания. Сегунда, 11 тур
Осасуна
0 : 1
01.11.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 36 тур
Жирона
3 : 0
02.05.2015
Осасуна
Испания. Сегунда, 15 тур
Осасуна
0 : 0
29.11.2014
Жирона
Показать все

Прогноз на матч «Жирона» – «Осасуна»

Статистика указывает на высокую вероятность результативной игры. Обе команды регулярно забивают, но при этом допускают ошибки в обороне. «Жирона» традиционно уверенно играет дома против этого соперника, а «Осасуна» находится в хорошей атакующей форме. При таком раскладе логично ожидать открытого футбола с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.12
  • «Жирона» не проиграет (1X) – коэффициент 1.60

2.12
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Осасуна Жирона
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
18+
