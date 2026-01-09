10 января в рамках 19 тура Ла Лиги «Жирона» примет «Осасуну». Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы и решают разные, но не менее важные задачи. Хозяевам необходимо набирать очки для выхода из зоны риска, тогда как гости стремятся закрепиться в середине таблицы. Очные матчи этих соперников часто проходят результативно, что добавляет интриги предстоящей встрече.

«Жирона»

Каталонский клуб подходит к матчу после важной победы над «Мальоркой» в гостях. Несмотря на 17-е место, «Жирона» стабильно цепляется за очки на своем поле и не проигрывает «Осасуне» дома уже пять матчей подряд. Основной проблемой остается оборона: команда пропускает в шести последних турах чемпионата и в среднем получает по два мяча за игру. При этом атака действует не так активно, но свои голы «Жирона» находит регулярно.

«Осасуна»

«Осасуна» выглядит более уверенно по текущей форме. Команда забивает в среднем два мяча за игру в последних пяти матчах и редко уходит с поля без гола. Однако оборона гостей не отличается стабильностью – пропущенные мячи стали привычным элементом их игры. В гостях «Осасуна» действует осторожнее, но все равно старается играть первым номером при возможности.

Факты о командах

«Жирона»

Не проигрывает «Осасуне» дома в 5 последних матчах

Забивает в 8 последних очных встречах

В среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в 7 матчах подряд

«Осасуна»