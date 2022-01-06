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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Осасуна
Жирона - Осасуна: обзор матча 06 января 2022
Жирона
06.01.2022, четверг, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Осасуна
6'
Д. Юнка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жирона - Осасуна
83'
Желтая карточка
Х. Монкайола
79'
Желтая карточка
У. Гарсия
77'
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Мартинес
77'
Замена
И. Видаль
️️️️
Р. Торрес
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Д. Юнка
72'
65'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ойер
65'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Грау
65'
Замена
Кике
️️️️
Э. Барха
Замена
А. Гарсия
️️️️
N. Bustos
65'
Замена
️️️️
П. Лосано
65'
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
Хуанпе
46'
Замена
А. Баэна
️️️️
Б. Гарсия
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Юнка
Пас отдал
С. Буэно
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
N. Bustos
ЦФ
14
Сантьяго Буэно
ЦФ
17
Jordi Calavera
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
36
Рикард Артеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
16
Хауме Грау
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Жирона
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Сулейман Камара
ПВ
19
Dawda Camara
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
17
Валери Фернандес
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Осасуна
36
Дарио Рамос
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
5
Унаи Дуфур
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-1-1-5
1
Хуан Карлос
17
Юнка
6
Хуанпе
34
Фаррес
10
Лосано
10
Гарсия
14
Буэно
36
Артеро
14
Кебе
17
19
4-1-1-3-1
1
Перес
3
Крус
22
Рамальо
15
Гарсия
23
Санчес
6
Ойер
16
Грау
11
Барха
10
Торрес
24
Мартинес
6
Авила
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
19
24
Гарсия
24
Гарсия
19
17
Юнка
20
Искьердо
20
Искьердо
17
Юнка
10
Гарсия
10
Баэна
10
Баэна
10
Гарсия
16
Грау
14
Гарсия
14
Гарсия
16
Грау
10
Торрес
22
Видаль
22
Видаль
10
Торрес
6
Ойер
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Ойер
24
Мартинес
17
Будимир
17
Будимир
24
Мартинес
11
Барха
19
Кике
19
Кике
11
Барха
Остались в запасе
Жирона
Осасуна
21
Сулейман Камара
ПВ
19
Dawda Camara
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
17
Валери Фернандес
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
36
Дарио Рамос
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
21
Сулейман Камара
ПВ
19
Dawda Camara
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
17
Валери Фернандес
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
36
Дарио Рамос
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Жирона - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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