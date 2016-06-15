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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Жирона
Осасуна - Жирона: обзор матча 15 июня 2016
Осасуна
15.06.2016, среда, 21:00
Испания. Сегунда, Финал
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Жирона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Осасуна - Жирона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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02.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
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2 : 0
18.10.2026
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Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
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Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
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1 : 2
14.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
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0 : 1
08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
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