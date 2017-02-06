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Севилья
Атлетико
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
8 февраля, 22:49
1
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
6 февраля, 12:43
13
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 14:00
0
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
5 февраля, 13:08
0
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
8 февраля, 22:49
1
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»
5 февраля, 09:31
0
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Последние матчи
Все
Севилья
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 1
31.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья

Севилья - Атлетико - 11 февраля 2024

Севилья
11.02.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
- : -
Не начался
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Атлетико
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Статистика матча Севилья - Атлетико
Всего ударов по воротам
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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